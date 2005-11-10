Ufficiale Il PSG blinda una delle sue stelline: primo contratto pro per il 18enne trequartista Ayari

Il Paris Saint-Germain blinda uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. Il club francese ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista di Adam Ayari, centrocampista offensivo classe 2008, che ha sottoscritto un accordo valido fino a giugno 2029.

Nato a Parigi il 30 marzo 2008, Ayari è entrato nel vivaio del PSG all'età di sei anni, diventando un prodotto della formazione parigina. Nel corso degli anni ha completato tutta la trafila nelle categorie giovanili del club, mettendo in mostra qualità tecniche, creatività e una spiccata capacità di lettura delle giocate. Nella scorsa stagione il giovane trequartista si è imposto come uno dei protagonisti della squadra Under 19, contribuendo alla conquista del campionato di categoria, vinto dai Titis parigini per il secondo anno consecutivo. I suoi numeri raccontano un'annata da protagonista: 7 gol e 6 assist in 20 presenze in campionato.

Ayari è stato decisivo anche in Coppa Gambardella, competizione nella quale il PSG ha conquistato il titolo per la prima volta dopo 35 anni. Il centrocampista ha realizzato 7 reti e fornito 3 assist in sei partite, risultando uno degli elementi chiave della cavalcata. Inoltre, ha segnato cinque gol in Youth League e recentemente ha conseguito il diploma di maturità presso la Cité Éducative del Campus PSG.

Il talento francese ha già maturato esperienza anche con le selezioni giovanili della Francia, iniziando dall'Under 16 e arrivando fino all'Under 19. Complessivamente conta 18 presenze con le rappresentative giovanili dei Bleus e 3 gol. Dopo la firma del contratto, Ayari ha espresso tutta la propria soddisfazione: "Firmare il mio primo contratto professionistico con il Paris Saint-Germain è un orgoglio enorme per me e per la mia famiglia. Ho la fortuna di essere in questo club dal 2014 e di crescere ogni giorno al fianco di giocatori, allenatori e membri dello staff che mi hanno dato tantissimo. Li ringrazio per la fiducia e per il sostegno ricevuto durante tutto il mio percorso. Questa firma rappresenta un passo importante, ma è solo l'inizio. Continuerò a lavorare con umiltà e determinazione per migliorare, aiutare le mie squadre a raggiungere gli obiettivi e sfruttare le opportunità che arriveranno con la maglia Rouge & Bleu".