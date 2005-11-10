Ufficiale Il City manda il talento Nypan a farsi le ossa: il norvegese ceduto a uno dei club satellite

Il City Group muove le pedine. Il Lommel si assicura uno dei giovani talenti più promettenti del calcio norvegese, ufficializzando l'arrivo di Sverre Nypan, centrocampista classe 2006 che si trasferisce in prestito per una stagione dal Manchester City.

Nypan aveva esordito con la prima squadra del Rosenborg a soli 15 anni, imponendosi rapidamente come titolare. Con il club norvegese ha collezionato 70 presenze ufficiali, mettendo a referto 14 gol e 11 assist. Nell'estate del 2025 il Manchester City ha deciso di puntare su di lui, acquistandolo e facendogli firmare un contratto fino al 2030. Nella prima parte della scorsa stagione ha maturato esperienza in Championship con il Middlesbrough, per poi rientrare a Manchester, dove ha lavorato con l'Elite Development Squad allenandosi regolarmente anche con la prima squadra di Pep Guardiola.

Centrocampista centrale di ruolo, Nypan può essere impiegato anche come trequartista, esterno offensivo o addirittura attaccante. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la versatilità hanno convinto il Lommel a puntare su di lui. Il direttore sportivo Jeffrey van As ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Con Sverre aggiungiamo un centrocampista giovane e creativo. Nonostante la sua età ha già accumulato esperienza ad alti livelli e si è allenato con la prima squadra del Manchester City. Sarà un valore aggiunto per il nostro centrocampo e non vediamo l'ora di vederlo in azione".

Entusiasta anche il giocatore, che ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Mi sono sentito subito a casa a Lommel. Si percepisce immediatamente che è un club a dimensione familiare, con strutture eccellenti. Credo sia il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Non vedo l'ora di dimostrare il mio valore in campo e conoscere i nostri tifosi". Nypan ha rappresentato la Norvegia in tutte le selezioni giovanili, dall'Under 15 all'Under 21, e nell'ottobre 2025 ha anche esordito con la nazionale maggiore. Ora proverà a confermare il suo talento in Belgio.