Ufficiale Borussia Dortmund, ufficiale Chukwuemeka: "È emozionante far parte di questo club"

"È davvero emozionante per me, e mi sento molto onorato di far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi al Signal Iduna Park e di contribuire al successo della squadra". Così Carney Chukwuemeka, centrocampista anglo-austriaco di 21 anni, si è presentato nel giorno del suo annuncio come nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il 21enne ha collezionato finora 37 presenze in Premier League e si allenerà con i compagni e il nuovo allenatore, Niko Kovac, da domani. Arriva in prestito dal Chelsea salvo poi rientrare a Londra al termine della stagione, nonostante sia presente il diritto d'acquisto da parte del club tedesco.

Il comunicato ufficiale

"Il Borussia Dortmund ha ingaggiato un altro giocatore per la seconda parte della stagione 2024/25 nel "Deadline Day": il BVB ha preso in prestito il centrocampista Carney Chukwuemeka (21) dal Chelsea. Il giocatore, che è stato parte della Nazionale U20 dell'Inghilterra ed è nato nel Burgenland austriaco, si trasferisce inizialmente alla Strobelallee fino all'estate del 2025. Tuttavia, il BVB ha ottenuto dai "Blues" un'opzione che consente al club di acquisire Chukwuemeka in modo definitivo, qualora lo desideri, anche dopo la fine del prestito".

Il direttore sportivo, Sebastian Kehl, ha dato così il benvenuto a Chukwuemeka: "Carney è un giocatore di grande talento, un centrocampista box-to-box che ha già fatto parlare di sé in Premier League, nonostante la sua giovane età. La sua dinamicità, la capacità di arrivare al gol, la sua determinazione, unite a una grande qualità tecnica, lo rendono un giocatore emozionante, che ha fatto parte di tutte le selezioni giovanili inglesi fin dalla U17. Il suo sviluppo a Londra, però, ha subito una battuta d’arresto recentemente. Nonostante la mancanza di ritmo, vediamo in questa situazione una grande opportunità e speriamo che Carney possa ritrovare la sua forza con noi".