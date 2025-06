Ufficiale Angers, le due leggende Capelle e Bamba rinnovano fino al 2026

Dopo la salvezza ottenuta in Ligue 1 nel finale di campionato, l’Angers ha iniziato a dedicarsi alla programmazione in vista della prossima stagione. I bianconeri dopo la promozione di un anno fa sono riusciti a mantenere la categoria e ora l’obiettivo è giustamente quello di provare a consolidarcisi.

Ad ogni modo nella giornata di oggi sono arrivate due notizie che hanno fatto felici i tifosi, vale a dire i rinnovi di due icone come Pierrick Capelle e Abdoulaye Bamba. Di seguito i due comunicati pubblicati sui canali ufficiali della società:

Dieci anni in bianconero... e un altro ancora!

L'Angers SCO è lieto di annunciare il prolungamento del contratto del suo capitano Pierrick Capelle, che ora è legato al Club fino a giugno 2026.

L'avventura continua!

Il nostro difensore Abdoulaye Bamba ha prolungato il suo contratto con l'Angers SCO per un'altra stagione, fino a giugno 2026.

Il primo ha compiuto ad Aprile 38 anni, ma non ne vuole sapere di smettere. Era arrivato all’Angers nel lontano 2015 e il 1 Luglio compirà dieci anni di militanza con il club transalpino, un traguardo non da poco.

Il secondo invece è leggermente più giovane con “sole” 35 primavere sul groppone, per quanto anche qui ci sia l’assoluta volontà di proseguire. Per lui l’avventura con l’Angers era iniziata nel Gennaio 2017 e dura ancora oggi.