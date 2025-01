Juventus, si attendono novità per Fagioli: piace alla Fiorentina. Offerto Chukwuemeka

Il Corriere dello Sport di oggi parla della situazione in casa Juventus per quello che riguarda le uscite, iniziando la propria analisi dalla situazione di Andrea Cambiaso: Giuntoli sa che l’esterno è probabilmente in questo momento l’unico giocatore con un mercato di primissima fascia e in grado di garantire una plusvalenza importante. La valutazione iniziale fatta dalla Vecchia Signora si aggirava sui 60 e 70 milioni, ma se il City presentasse un’offerta concreta tra i 50 e 60, la Juve sarebbe disposta ad ascoltare le condizioni degli inglesi.

Mancano solo sette giorni per capire se questa proposta arriverà, o se l’addio del calciatore sarà rimandato a giugno. Cambiaso piace molto a Guardiola e certamente per il City sarebbe rischioso aspettare l'estate, considerando che più avanti potrebbero tornare in corsa altre società come il Real Madrid. Le merengues oggi hanno altre priorità, ma hanno sempre stimato l’esterno bianconero.

Si attendono poi novità per Nicolò Fagioli, che ha perso minutaggio e potrebbe essere ceduto in prestito o in modo definitivo dalla società torinese. Il classe 2001 è un obiettivo del Marsiglia, mentre in Italia piace alla Fiorentina. La Juve lo valuta 20 milioni e vorrebbe cederlo con l’obbligo di riscatto. Per il centrocampo, ai bianconeri è stato offerto così Chukwuemeka del Chelsea.