Bournemouth, Kroupi è un fenomeno: a 19 anni è a 10 reti nella stagione d'esordio in Premier
Una prima stagione in Premier League da sogno. Arrivato nell’estate scorsa al Bournemouth dal Lorient, nell’ambito di un’operazione facilitata dalla comune proprietà dei due club, Éli Junior Kroupi non sembrava non dovesse giocare con continuità. Con il passare dei mesi, però, la situazione è cambiata radicalmente: Andoni Iraola ha concesso sempre più spazio e responsabilità all'attaccante francese, che è diventato una delle sorprese più grandi della stagione.
Nel match vinto 2-1 contro l’Arsenal, il classe 2006 ha impiegato appena 17 minuti per sbloccare la partita, confermando ancora una volta il suo grande impatto nelle gare di alto livello. Con questo gol, il suo bottino in campionato sale a 10 reti. Un traguardo storico: Kroupi diventa infatti il primo giocatore Under-20 a segnare almeno 10 gol alla sua stagione d’esordio nel massimo campionato inglese nel XXI secolo. Un dato che lo proietta in una dimensione statistica d’élite, condivisa solo da pochi profili nella storia recente della Premier League.
Per trovare un precedente simile bisogna tornare addirittura alla stagione 1999-2000, quando Robbie Keane riuscì a raggiungere 12 reti con la maglia del Coventry City da esordiente. La crescita del talento francese conferma non solo la bontà del suo inserimento nel sistema di Iraola, ma anche la capacità del Bournemouth di valorizzare giovani prospetti in un contesto competitivo come quello inglese.