Ufficiale Savoia, confermato il dg Romano: "Per noi un passaggio naturale e fondamentale"

Con una nota diramata dal sito ufficiale, il Savoia ribadisce il ruolo di Salvatore Romano all'interno del club: "La conferma di Salvatore Romano rappresenta per noi un passaggio naturale e fondamentale.

Fin dal nostro insediamento abbiamo sempre sostenuto che una società calcistica moderna debba essere gestita con la stessa organizzazione, la stessa programmazione e la stessa attenzione ai dettagli di una grande azienda. Per raggiungere risultati importanti servono visione, competenze e soprattutto persone affidabili nei ruoli chiave. In ogni azienda esistono figure fondamentali che spesso lavorano lontano dai riflettori. In un contesto industriale parleremmo del direttore di produzione: colui che coordina uomini e risorse, affronta e risolve le problematiche quotidiane e fa in modo che il prodotto finale esca nel migliore dei modi possibile. Per noi Salvatore Romano rappresenta esattamente questo. Nel corso della stagione ci sono stati momenti complessi, confronti, difficoltà e situazioni che avrebbero potuto compromettere il percorso. Salvatore ha avuto il merito di mantenere il gruppo unito, di creare equilibrio tra tutte le componenti e di non perdere mai di vista l’obiettivo finale.

È stato una presenza costante, un punto di riferimento silenzioso ma determinante, capace di trasmettere fiducia e stabilità nei momenti più delicati. Il suo lavoro quotidiano, spesso lontano dalle luci della ribalta, ha contribuito in maniera concreta alla costruzione del successo che abbiamo raggiunto. Le vittorie non sono mai il risultato di una sola persona, ma di una squadra composta da professionisti che condividono valori, responsabilità e obiettivi. Salvatore è stato uno degli elementi più importanti di questo percorso. Per questo la sua conferma rappresenta per noi una scelta naturale. Siamo convinti che il suo contributo continuerà ad essere fondamentale per consolidare quanto costruito e per affrontare con ambizione le sfide future della nostra società.

Avanti Savoia!"