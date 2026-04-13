Che serata per Roberto Mancini: vince il campionato ed elimina Inzaghi dalla Champions

Serata da incorniciare per Roberto Mancini: nel pomeriggio è arrivata l'aritmetica certezza di aver vinto il campionato qatariota, grazie al ko dei diretti concorrenti per il titolo. E in serata il passaggio del turno in AFC Champions League, vincendo un derby tutto italiano contro Simone Inzaghi.

La sfida fra Al Hilal e Al Sadd, valida per gli ottavi di finale del massimo torneo asiatico, è terminata ai rigori col successo qatariota, dopo che nei 120' era successo di tutto, con un pirotecnico 3-3. Al Hilal tre volte avanti, con Sergej Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Marcos Leonardo, e tre volte ripresa: da Claudinho, Mujica e Roberto Firmino. Proprio l'ex Liverpool sbaglia il primo rigore, ma i sauditi fanno peggio sprecando il vantaggio con gli errori di Karim Benzema e Saimon Bouabre.

Stacca il biglietto per i quarti di finale anche l'Al Ahli, che ha battuto l'Al Duhail di Marco Verratti (assente) e Ibrahima Bamba. L'italiano ha giocato 90 minuti. Partita decisa ai supplementari da un gol di Riyad Mahrez al 117'.