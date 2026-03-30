Ufficiale Copenaghen, Svensson nuovo tecnico: l’ex Union torna nel club dove ha giocato

Nuova avventura in panchina per Bo Svensson. L’ex tecnico dell’Union Berlin è stato infatti annunciato come nuovo allenatore del Copenhagen, club che ha deciso di affidargli la guida tecnica dopo l’esonero di Jacob Neestrup, avvenuto nella giornata di domenica.

Per Svensson si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Da calciatore, infatti, l’ex difensore ha indossato la maglia del Copenaghen per ben 155 partite, diventando uno dei volti riconoscibili della squadra prima di intraprendere la carriera da allenatore.

Negli ultimi mesi il suo nome era stato accostato a diverse panchine europee. Lo scorso febbraio, ad esempio, era circolata con insistenza la possibilità di un suo approdo al Werder Brema. Alla fine, però, Svensson ha scelto di accettare la proposta del Copenaghen, pronto a rilanciarsi dopo una stagione deludente che non ha visto la squadra qualificarsi alla fase per il titolo del campionato danese.

L’inizio della nuova avventura sarà immediato: già martedì Svensson dirigerà la sua prima seduta di allenamento con il club della capitale, inaugurando così il suo secondo capitolo – questa volta da allenatore – con il Copenaghen.