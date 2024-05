Ufficiale Bo Svensson torna in panchina: dall'1 luglio sarà l'allenatore dell'Union Berlino

Bo Svensson sarà il nuovo allenatore dell'Union Berlino dall'1 luglio. Il club tedesco ha scelto di affidare la panchina al 44enne danese, che dal 2021 al novembre 2023 è stato il tecnico del Mainz, da cui si è dimesso nel novembre di quell'anno. Di seguito il comunicato della società:

"L'FC Union Berlin inizia i preparativi per la nuova stagione con un nuovo allenatore. Dal 1° luglio Bo Svensson si occuperà delle sorti sportive della prima squadra maschile. Il 44enne danese può vantare una carriera professionale di successo come giocatore. Ha giocato un totale di 291 partite con FC København, Borussia Mönchengladbach e 1. FSV Mainz 05, oltre a tre presenze con la nazionale danese. Dopo il ritiro da giocatore nell'estate del 2015, ha iniziato la sua carriera da allenatore al Mainz 05, lavorando inizialmente come vice allenatore nello staff di Martin Schmidt prima di allenare diverse squadre giovanili. Dopo una stagione di successo con l'Under 19, Svensson si è trasferito all'FC Liefering nella seconda divisione austriaca nell'estate del 2019, ma nel gennaio 2021 è tornato nella capitale dello stato della Renania-Palatinato per rilevare il club a cui era legato da tempo, il Mainz 05. , che era penultimo in classifica con sei punti dopo 14 partite. Questa è stata seguita dalla migliore seconda metà di stagione nella storia della Bundesliga del Magonza, che alla fine ha concluso al 12 ° posto in classifica con 39 punti. Sotto la direzione di Svensson, il Magonza 05 ha concluso le due stagioni successive all'8° e al 9° posto. La collaborazione si è finalmente conclusa nel novembre 2023, quando Svensson ha annunciato le sue dimissioni da capo allenatore del Magonza".

Bo Svensson, al sito del club, ha commentato così la notizia: "Seguo l'Union da molto tempo e sono sicuro che qui troverò buone condizioni per lavorare con successo. L'unità che irradia l'Union e l'unione tra squadra e tifosi , lo staff e la gestione del club, è un fattore molto importante. Non vedo l'ora che arrivi la strada che ci aspetta e farò tutto il possibile per garantire una stagione di successo".

Dirk Zingler, presidente dell'Union Berlino, ha spiegato così la scelta: "D'accordo con Oliver Ruhnert e Horst Heldt abbiamo deciso quest'estate un nuovo inizio sportivo e siamo convinti che Bo Svensson sia un allenatore adatto al nostro club".