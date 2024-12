Ufficiale Finisce l'avventura all'Union Berlino del danese Bo Svensson: la nota sull'esonero

vedi letture

Sei giorni dopo la pesante sconfitta rimediata a Brema sul campo del Werder, l'Union Berlino ha deciso di esonerare l'allenatore danese classe '79 Bo Svensson. Questo il comunicato: L'FC Union Berlino continuerà la stagione con una nuova squadra di allenatori. Bo Svensson e e il suo staff sono stati esonerati questo venerdì. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione su chi riprenderà la preparazione della squadra a partire dal 2 gennaio 2025".

Horst Heldt, amministratore delegato dell'Union Berlino, ha così commentato la decisione: "Dopo un'analisi dettagliata della prima parte di stagione siamo convinti che sia necessario un cambiamento significativo per invertire la tendenza. Abbiamo quindi deciso di non continuare la collaborazione con Bo Svensson, Babak Keyhanfar, Kristoffer Wichmann e Tijan Njie. Vorremmo ringraziare Bo Svensson e il suo team per il lavoro svolto e auguriamo loro tutto il meglio per il loro futuro".

L'Union Berlino dopo quindici partire di Bundesliga occupa il dodicesimo posto in classifica con 17 punti conquistati. Il trend però è fortemente negativo con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato.