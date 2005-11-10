Ufficiale Il Coventry pensa a sfoltire: definita la cessione del portiere Collins al Bristol City

Operazione in uscita per la società inglese, che qualche giorno fa aveva annunciato l'arrivo dell'ex Lazio Tchaouna.

Estate di arrivi e partenze quella del Coventry, fresco di ritorno in Premier League. Nella giornata di oggi, è stata ufficializzata la cessione del portiere Brad Collins al Bristol City in Championship. Di seguito il comunicato: "Brad Collins ha firmato un contratto biennale con il Bristol City. Il portiere ventinovenne si unisce alla squadra dopo la scadenza del suo contratto con il Coventry City e dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Burton Albion. Ha disputato 40 partite con i Brewers, mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni. Collins ha iniziato la sua carriera al Chelsea, trascorrendo sette anni nell'accademia, prima di passare al Forest Green Rovers e al Barnsley".

Le parole del mister del Bristol, Michael Skubala

"È importante che ci sia competizione nel ruolo di portiere e Brad spronerà tutti i nostri portieri. Ha una buona esperienza e darà un contributo positivo alla squadra".

Le prime parole di Collins dopo il trasferimento

“Sono felicissimo di essere qui. Sento di avere molto da dimostrare ora per fare un ulteriore passo avanti. Sono un portiere a cui piace essere propositivo, difendere gli spazi alle spalle della difesa e uscire sui cross. Ogni volta che ho suonato qui l'atmosfera è stata fantastica e spero che i bei momenti continuino".

Le parole del ds del club. James Ellis

"Era importante per noi ingaggiare un altro portiere, e questo è un ottimo rinforzo per il gruppo. Brad ha disputato un'ottima stagione lo scorso anno e metterà a frutto la sua esperienza e la sua voglia di migliorarsi ogni giorno. Una volta chiarita la situazione di Joe, volevamo agire rapidamente e Pat e il team di reclutamento hanno fatto un lavoro eccezionale per far sì che ciò accadesse".