Cristiano Ronaldo sospeso, Proença: "Normale procedimento, speriamo di riaverlo a novembre"

Nella giornata di oggi è circolata la notizia che Cristiano Ronaldo è stato ufficialmente sospeso dalla nazionale portoghese a causa della fuga dal ritiro in questa sosta di ottobre. E ora? Stando alle parole del presidente della federazione locale, Pedro Proença, non c'è da aspettarsi una guerra fra le parti, visto che si è esposto parecchio sulla possibilità che venga sotterrata l'ascia per rivedere CR7 in nazionale.

Le parole di Proença

Proença ha anche auspicato una data, dicendo: "Tutti, senza eccezione, vogliamo essere di nuovo insieme a novembre". Il riferimento è ovviamente all'ex Juventus e Real Madrid, visto che ha anche minimizzato quanto successo nelle ultime settimane: "Superate le divergenze che definirei come come incomprensioni, dobbiamo imparare da quello che è successo".

"Questo è il momento della tranquillità, della serenità", ha aggiunto, esprimendosi anche sulla sospensione - evidentemente momentanea - di Cristiano dalla nazionale portoghese: "Si terrà un normale procedimento disciplinare. Le autorità valuteranno in modo indipendente. Quello che registriamo in questo momento è una volontà, prima di tutto della FPF, di riavere il capitano rapidamente con noi, una volontà già espressa del nostro allenatore".

Poi ha aggiunto: "Siamo tutti seduti allo stesso tavolo. C'è un grande desiderio di riavere il nostro capitano. C'è una grande volontà che il nostro capitano torni nella Nazionale. Quindi, detto questo, questo è il momento di fare appello alla tranquillità, alla serenità. Stiamo facendo il nostro lavoro perché la volontà è collettiva", ha assicurato.