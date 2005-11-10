David Silva svela: "Nel 2008 potevo andare al Barcellona. City? La scelta migliore"

David Silva, ex giocatore del Valencia, del Manchester City e della Nazionale spagnola, nel corso del podcast El Camino de Mario ha svelato un retroscena di mercato legato alla sua carriera che a un certo punto avrebbe potuto colorarsi di blaugrana: "Nel 2008 Txiki mi chiamò, quando vincemmo il Campionato Europeo con la Nazionale. All'epoca, lui era al Barça. Ma a quel tempo il Valencia non vendeva. Poi ebbero un problema finanziario e vendettero me e 'Guaje' Villa. La decisione migliore è stata andare al City, ho trascorso dieci anni spettacolari e le persone mi hanno trattato in modo incredibile".

C'erano sempre voci, come l'interesse del Real Madrid. Quando sono tornato dal Sudafrica, l'obiettivo era già quello di andare al City. A novembre, Mancini mi chiamava già di tanto in tanto. Era molto interessato. Giocare 125 partite con la Nazionale è stato un grande traguardo giocando per il City, che all'epoca non era quello che è adesso".