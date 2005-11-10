David Silva torna a giocare. A 40 anni l'ex City riparte da Hong Kong

David Silva torna a giocare a calcio a 40 anni. L'ex Manchester City, che si era ritirato dopo la sua esperienza alla Real Sociedad nel luglio 2023, tornerà a indossare gli scarpini con il Supreme Sha Tin, squadra del campionato di Hong Kong.

"Annunciamo ufficialmente che il leggendario centrocampista spagnolo David Silva è ufficialmente entrato a far parte del Supreme Sha Tin! Arriverà presto a Hong Kong per stabilirsi, unirsi agli allenamenti della squadra e ritrovare la migliore condizione fisica prima di fare il suo debutto in campo. Restate sintonizzati!", si legge nel comunicato del club.

L'addio al calcio nel 2023

David Silva aveva annunciato il 27 luglio 2023 il ritiro dal calcio professionistico dopo 20 anni di carriera. Lo aveva fatto con un video emozionante nel quale ripercorreva la sua carriera con la divisa da gioco, concludendo con un "grazie, calcio".

A 37 anni era stato costretto a dire basta a causa di una grave lesione del legamento crociato anteriore. Ora, però, è pronto a rimettersi gli scarpini e tornare in campo.