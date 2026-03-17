David Silva: "Valverde prodigio. Ritorno al Manchester City? Si vedrà. Una cosa è sicura"

L'ex Manchester City David Silva, nonché ex internazionale spagnolo, ha rilasciato un'intervista MARCA direttamente dal Messico per analizzare i turni di Champions League previsti in settimana che decideranno le fortunate ad accedere ai quarti. Il Real Madrid partirà con tre gol di vantaggio a Etihad Stadium: "È vero che nessuno se lo aspettava, ma il Real Madrid si trasforma sempre in Champions. Manca ancora il ritorno e speriamo che il Manchester City riesca a rientrare in partita nei primi minuti, così da avere almeno un po' di emozione":

"Se credo nella rimonta? Un 3-0 non è facile, ma all'Etihad il City è forte e se segnano l'1-0 subito... non si sa mai", ha dichiarato lo spagnolo di 40 anni. Di certo ha un'opinione altissima di Federico Valverde, che ha indossato i panni da supereroe e bomber all'andata con una tripletta da mani nei capelli al Bernabeu: "Ha fatto una partita pazzesca, dà sempre tutto ed è un prodigio fisico. Ha una falcata incredibile e dà moltissimo al Madrid. Il calcio è fatto così e nessuno si aspettava quei tre gol di Valverde all'andata".

Infine, momento nostalgia per il City e la fatidica domanda: "Tornerà al City un giorno in qualche veste ufficiale?". La risposta di David Silva non si è fatta attendere: "Al momento mi dedico alla famiglia e mi occupo di alcune cose sporadiche legate al calcio, ma per ora nient'altro. Si vedrà in futuro. Oggi, per esempio, sono in Messico e non perdo il contatto con il calcio. Questo è sicuro".