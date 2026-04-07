Destinato al Chelsea, Valentin Barco: "Tornerò al Boca un giorno. Ho scritto a Paredes..."

Lato personale l'accordo è stato raggiunto insieme al Chelsea per lo sbarco estivo dallo Strasburgo e dunque il suo ritorno in Premier League a distanza di due anni, nel frattempo però uno come Valentin Barco non può negare il legame viscerale con il Boca Juniors. Quasi come avesse un patto da saldare nel club degli xeneizes dove si è formato e ha debuttato in prima squadra, facendosi conoscere dall'Europa intera al momento dell'ingaggio del Brighton.

Dopo essersi consolidato nel Boca durante il 2023, il "Colo" ha esercitato la clausola d'uscita all'inizio del 2024 per trasferirsi da De Zerbi, ma è rimasto con la voglia di rivincita: "La mia idea è tornare un giorno stando bene. Voglio restituire alla gente tutto quello che mi ha dato e regalare le gioie e i titoli che non ho potuto dare", ha detto nell'intervista a 'Lo del Pollo'. Svelando un retroscena legato all'attuale capitano, Leandro Paredes, nonché ex Roma: "Gli ho mandato un messaggio dopo il Clásico chiedendogli di tenermi la maglia numero cinque, e lui mi ha risposto che me la terrà da parte".

Intanto con la maglia dello Strasburgo vanta 53 partite, 2 gol e 11 assist. In estate ambisce alla partecipazione ai Mondiali con l'Argentina di Lionel Scaloni, in realtà rapito dalle abilità del classe 2004 di saper rivestire più ruoli. Una delle peculiarità che avrebbe indotto il Chelsea ad adularlo per un trasferimento: generalmente centrocampista box-to-box, è stato impiegato anche come playmaker e terzino sinistro. Ma pure esterno di centrocampo a sinistra.