Valentin Barco ha detto sì al Chelsea per l'estate: ora serve l'accordo con lo Strasburgo

Il Chelsea sembra destinato a vincere la corsa per Valentin Barco. Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il centrocampista classe 2004 considerato come uno dei talenti più luminosi dell'Argentina, in passato aveva già giocato in Premier League. Nel Brighton di Roberto De Zerbi, finché il tecnico bresciano ha levato le tende e il giocatore è andato in prestito al Siviglia e allo Strasburgo, dove milita tuttora (riscattato in estate per 10 milioni).

In questa stagione, Barco ha collezionato 38 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a referto 2 gol e 8 assist. È lui uno dei motivi principali per cui lo Strasburgo è ancora in lotta per la qualificazione alle coppe europee. E il Chelsea è ora in pole position per acquistare il centrocampista in estate, che avrebbe già detto "sì" al trasferimento nel club londinese, con tanto di termini personali concordati. Il 'Colo' ha stabilito le sue condizioni, ora sta alla dirigenza inglese procedere nella trattativa con lo Strasburgo, visto che l'argentino di 21 anni ha un contratto valido fino al 2029.

Quello che piace di più di Barco è la sua versatilità. Generalmente gioca come centrocampista box-to-box, ma è stato impiegato anche come playmaker, ma è capace anche di posizionarsi da terzino sinistro e pure come esterno di centrocampo a sinistra. Sarebbe una reunion tra l'ex Brighton e Liam Rosenior visto che lo ha allenato fino a pochi mesi fa allo Strasburgo.