ufficiale Colonia, dal Lipsia arriva Eric Martel per rinforzare il reparto arretrato

Nelle scorse ore il Colonia ha ufficializzato un nuovo acquisto in vista della prossima Bundesliga. Arriva dal Lipsia per poco più di 1 milione di euro il centrocampista e difensore Eric Martel, classe 2002 che negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito all’Austria Vienna.