Ufficiale Eintracht fuori dalle coppe europee, finisce l'avventura in panchina di Albert Riera

L'Eintracht Frankfurt e Albert Riera si separano ufficialmente. Il club tedesco ha annunciato la fine immediata del rapporto con l’allenatore spagnolo e con il suo staff, composto da Pablo Remon Arteta e Lorenzo Dolcetti, al termine di una stagione chiusa all’ottavo posto in Bundesliga.

Riera aveva assunto la guida della squadra lo scorso febbraio, in una fase delicata della stagione. Il suo bilancio alla guida dell’Eintracht parla di quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte: un rendimento altalenante che non è bastato a garantire un salto di qualità né la qualificazione alle coppe europee. Nel comunicato del club, il direttore sportivo Markus Krösche ha spiegato la decisione come il frutto di un confronto approfondito tra le parti: "Dopo discussioni intense siamo arrivati insieme alla conclusione di interrompere la collaborazione con effetto immediato". Krösche ha comunque voluto sottolineare il lavoro svolto dallo staff tecnico, riconoscendone "impegno, dedizione e contributi importanti in una fase complessa".

Il dirigente ha poi aggiunto: "Albert Riera ha preso in mano la squadra in un momento difficile e si è messo completamente al servizio del club. Dopo un’analisi onesta della crescita sportiva, abbiamo però deciso di intraprendere una strada diversa nella prossima stagione".

Dal canto suo, Riera ha salutato il club con parole di gratitudine e rispetto: "Sono riconoscente per aver fatto parte della storia dell’Eintracht e auguro al club il meglio per il futuro. La mia unica priorità è sempre stata migliorare la squadra e proteggere il gruppo".