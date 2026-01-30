Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Eintracht Francoforte, ecco il nuovo allenatore: Riera firma fino a giugno 2028

Eintracht Francoforte, ecco il nuovo allenatore: Riera firma fino a giugno 2028TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Piras
Oggi alle 21:34Calcio estero
Andrea Piras

L'Eintracht Francoforte finalmente sceglie il suo allenatore. Il club tedesco ha infatti ufficializzato l'ingaggio per i prossimi due anni e mezzo, scadenza del contratto a giugno del 2028, di Albert Riera. L'incarico partirà da lunedì prossimo visto che in questo fine settimana il mister siederà ancora sulla panchina dell'ok Celje. A darne l'annuncio è lo stesso club tedesco con un comunicato pubblicato sui propri profili social:

"Albert Riera sarà il nuovo allenatore dell'Eintracht Francoforte. Domenica prossima, il 43enne spagnolo, su sua richiesta, sarà in panchina per l'ultima volta come allenatore dell'NK Celje e assumerà l'incarico a Francoforte lunedì. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028".

Articoli correlati
Riera punge ancora: "Ho sfidato sia il Betis che la Fiorentina, sono favoriti gli... Riera punge ancora: "Ho sfidato sia il Betis che la Fiorentina, sono favoriti gli spagnoli"
Riera potrebbe sostituire Runjaic all'Udinese. Giovedì scorso la lite con Palladino... Riera potrebbe sostituire Runjaic all'Udinese. Giovedì scorso la lite con Palladino
Scintille a Firenze, la ricostruzione del pre: Riera ha provocato i viola nel tunnel... Scintille a Firenze, la ricostruzione del pre: Riera ha provocato i viola nel tunnel
Altre notizie Calcio estero
Eintracht Francoforte, ecco il nuovo allenatore: Riera firma fino a giugno 2028 UfficialeEintracht Francoforte, ecco il nuovo allenatore: Riera firma fino a giugno 2028
City, il vice di Guardiola parla di Doku: "Peccato per l'infortunio". E sui tempi... City, il vice di Guardiola parla di Doku: "Peccato per l'infortunio". E sui tempi di recupero...
Atletico, Simeone conta le assenze: "Julian ha ancora la febbre, Griezman in gruppo... Atletico, Simeone conta le assenze: "Julian ha ancora la febbre, Griezman in gruppo da lunedì"
Bayern, Kompany: "Musiala mi ha sorpreso. Goretzka? Con lui sempre un rapporto onesto"... Bayern, Kompany: "Musiala mi ha sorpreso. Goretzka? Con lui sempre un rapporto onesto"
Monaco, Pocognoli: "Con il PSG con lo stesso atteggiamento visto contro la Juventus"... Monaco, Pocognoli: "Con il PSG con lo stesso atteggiamento visto contro la Juventus"
L'annuncio di De Zerbi: "Penso di avere la forza per rimanere a Marsiglia per 5-6... L'annuncio di De Zerbi: "Penso di avere la forza per rimanere a Marsiglia per 5-6 anni"
Wolverhamtpon, Strand Larsen convocato nonostante il mercato: “Si è allenato bene”... Wolverhamtpon, Strand Larsen convocato nonostante il mercato: “Si è allenato bene”
Nottingham su Mateta, l'allenatore Dyche ammette: "Difficile fare affari a gennaio"... Nottingham su Mateta, l'allenatore Dyche ammette: "Difficile fare affari a gennaio"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
2 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
3 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
4 Sorpresa Lazio: accordo con l'Union Berlino per Diogo Leite e Romagnoli va al Al-Sadd
5 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, tegola Zaccagni: problema muscolare nella rifinitura, va in panchina senza giocare
Immagine top news n.1 Milan, l'agente di Maignan uscito ora dalla sede rossonera: manca solo la firma sul rinnovo
Immagine top news n.2 Milan, Elliott è fuori dal club. RedBird ha completato il rifinanziamento, il comunicato
Immagine top news n.3 Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore
Immagine top news n.4 Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26
Immagine top news n.5 Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
Immagine top news n.6 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Immagine top news n.7 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pochi tifosi e poche emozioni: Lazio e Genoa vanno negli spogliatoi sullo 0-0 al 45'
Immagine news Serie A n.2 Torino, in definizione l'arrivo di Olusesi dal Tottenham: è tornato a Londra per il visto
Immagine news Serie A n.3 Lookman-Fenerbahçe: c'è l'accordo con l'Atalanta sulla valutazione, manca sulle modalità
Immagine news Serie A n.4 Gollini esordisce con la Roma: "Sulla mia strada ho sempre accettato ogni sfida. Senza paura"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Commisso jr: "Estremamente soddisfatti di Paratici. Franchi rimpianto di Rocco"
Immagine news Serie A n.6 Hellas Verona, Mitrovic parte in prestito secco: occasione in Grecia, all'Asteras Aktor
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, non solo Caprari. Per l'attacco è in arrivo anche Di Mariano dal Modena
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 22ª giornata: Bari-Palermo ancora a reti bianche al 45'
Immagine news Serie B n.3 Avellino-Cesena, i convocati di Biancolino: torna Iannarilli. Out Izzo e Favilli
Immagine news Serie B n.4 Padova, fumata bianca per Giovanni Giunti. Al Perugia una percentuale sulla rivendita
Immagine news Serie B n.5 Bari-Palermo, le formazioni ufficiali: Longo sceglie Moncini. Inzagi invece Le Douaron
Immagine news Serie B n.6 Monza, ecco Patrick Cutrone. Arriva in prestito con obbligo condizionato dal Como
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 24ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Ascoli avanti grazie a Gori
Immagine news Serie C n.2 Anatriello verso il Lumezzane: il Bologna autorizza il trasferimento dal Potenza
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores: "Meglio le squadre B che i club che falliscono"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, nota del club: sospesa la squalifica al tecnico Raffaele Di Napoli
Immagine news Serie C n.5 Serie C, ufficiale il rinvio di Catania-Trapani. Il recupero da effettuare entro il 6/3
Immagine news Serie C n.6 Crotone, risoluzione anticipata del prestito di Nicolò Armini con il Campobasso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping