Ufficiale Eintracht Francoforte, ecco il nuovo allenatore: Riera firma fino a giugno 2028

L'Eintracht Francoforte finalmente sceglie il suo allenatore. Il club tedesco ha infatti ufficializzato l'ingaggio per i prossimi due anni e mezzo, scadenza del contratto a giugno del 2028, di Albert Riera. L'incarico partirà da lunedì prossimo visto che in questo fine settimana il mister siederà ancora sulla panchina dell'ok Celje. A darne l'annuncio è lo stesso club tedesco con un comunicato pubblicato sui propri profili social:

"Albert Riera sarà il nuovo allenatore dell'Eintracht Francoforte. Domenica prossima, il 43enne spagnolo, su sua richiesta, sarà in panchina per l'ultima volta come allenatore dell'NK Celje e assumerà l'incarico a Francoforte lunedì. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028".