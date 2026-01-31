Riera nuovo tecnico dell'Eintracht, il ds spiega: "Rappresenta un calcio moderno e offensivo"

Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Markus Krosche ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club l'ingaggio di Albert Riera come nuovo tecnico: "Con Albert Riera, abbiamo scelto consapevolmente un allenatore che rappresenta un calcio moderno, intenso e offensivo. Ha esperienza internazionale, una chiara filosofia di gioco e un approccio altrettanto chiaro al suo lavoro quotidiano con la squadra.

Albert ci ha impressionato durante i nostri colloqui per la sua profonda competenza e le sue eccellenti capacità comunicative. Seguiamo la sua crescita da molto tempo e siamo quindi convinti che le sue capacità, sia nella situazione attuale che in quella futura, si armonizzino bene con le esigenze dell'Eintracht Francoforte e che sia un ottimo abbinamento per il club e la nostra squadra anche a livello personale".