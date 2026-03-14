Eredivisie, la capolista PSV perde la sua seconda partita in campionato: 2-3 col Nijmegen

Sconfitta casalinga del PSV contro il Nijmegen: 2-3 il risultato finale del match di Eredivisie valido per il 27° turno. A decidere l'incontro ci hanno pensato una doppietta di Linssen, a segno al 20' e al 38', e un gol di El Kachati al 67'. Sul fronte opposto, reti di Sildillia al 42' e Driouech al 93'. Niente da fare per la capolista dei Paesi Bassi, alla seconda sconfitta in questo campionato ma comunque a +19 sul secondo posto, occupato adesso proprio da Feyenoord e Nijmgen.

La classifica di Eredivisie

PSV 68 (27)

Feyenoord 49 (26)

Nijmegen 49 (27)

Ajax 47 (27)

Twente 44 (26)

Heerenveen 40 (27)

Alkmaar 39 (26)

Sparta Rotterdam 38 (27)

Utrecht 35 (26)

Groningen 35 (27)

Sittard 35 (27)

Zwolle 30 (27)

G.A. Eagles 29 (26)

FC Volendam 27 (27)

Excelsior 26 (26)

Telstar 24 (27)

Breda 23 (26)

Heracles 18 (26)