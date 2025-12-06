Eredivisie, tris esterno dell'Ajax: i lancieri rimangono sulla scia di Psv e Feyenoord
Vittoria con un pizzico di buona sorte quella ottenuta oggi dall'Ajax, nel match esterno sul campo del Sittard valido per la 15^ giornata. Dopo il vantaggio dei padroni di casa al 4', ecco la grande reazione del lancieri anche se aiutata da due autoreti. Di Wijndal il sigillo finale. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELLA 15^ GIORNATA
Heerenveen-Psv 0-2
Sittard-Ajax 1-3
Heracles-Telstar
Feyenoord-Zwolle
Utrecht-Twente
AZ Alkmaar-GA Eagles
FC Volendam-Nijmegen
Sparta Rotterdam-Breda
LA CLASSIFICA
1. Psv 40*
2. Feyenoord 31
3. Ajax 26*
4. Nijmegen 24
5. AZ Alkmaar 24
6. Groningen 23*
7. Utrecht 21
8. Twente 20
9. Sittard 18*
10. GA Eagles 17
11. Sparta Rotterdam 17
12. Heerenveen 17*
13. Zwolle 16
14. Excelsior 16*
15. FC Volendam 14
16. Heracles 13
17. Breda 12
18. Telstar 10
* una partita in più