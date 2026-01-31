Eredivisie, colpo del Nijmegen: vince e va terzo. Ok anche Zwolle e Sparta Rotterdam

Dopo il 2-2 di ieri tra Breda e Twente, nella giornata di oggi sono andate in scena 3 partite di Eredivisie. Brutta caduta dell'AZ Alkmaar, per 1-3 contro il Nijmegen che si attesta in terza posizione. Vittoria casalinghe invece per Zwolle e Sparta Rotterdam, rispettivamente contro Telstar e Groningen. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:

Il turno del weekend

Breda-Twente 2-2

Alkmaar-Nijmegen 1-3

Zwolle-Telstar 4-1

Sparta Rotterdam-Groningen 2-0

Excelsior-Ajax

Heracles-Sittard

PSV-Feyenoord

Heerenveen-Utrecht

FC Volendam-G.A. Eagles

La classifica aggiornata

PSV 53 (20 partite giocate)

Feyenoord 39 (20)

Nijmegen 38 (20)

Ajax 37 (20)

Sparta Rotterdam 35 (21)

AZ Alkmaar 32 (21)

Twente 31 (21)

Groningen 31 (21)

Zwolle 26 (21)

Sittard 25 (20)

Heerenveen 24 (19)

Utrecht 23 (19)

Excelsior 22 (20)

G.A. Eagles 21 (19)

FC Volendam 17 (20)

Breda 16 (21)

Telstar 16 (21)

Heracles 14 (20)