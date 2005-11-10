Ufficiale Fekir riparte dall'Arabia Saudita: il campione del mondo 2018 firma con l'Abha

Nuova avventura per Nabil Fekir. Il centrocampista, campione del mondo nel 2018 con la Francia, è un nuovo giocatore dell'Abha, club neopromosso nella Saudi Pro League, che ha ufficializzato il suo arrivo a parametro zero.

Il 33enne approda in Arabia Saudita dopo la scadenza del contratto con l'Al-Jazira, formazione degli Emirati Arabi Uniti con cui ha giocato nell'ultima stagione. I dettagli economici dell'accordo non sono stati resi pubblici, ma secondo le indiscrezioni il francese avrebbe firmato un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Per l'Abha si tratta di un colpo di grande prestigio: Fekir porta in dote esperienza internazionale e un curriculum di altissimo livello.

Il fantasista ha costruito gran parte della sua carriera in Ligue 1 con la maglia del Lione, dove tra il 2013 e il 2019 è diventato uno dei talenti più apprezzati del calcio europeo. Successivamente ha vissuto cinque stagioni importanti al Betis Siviglia, prima del trasferimento all'Al-Jazira nel 2024. Nell'ultima annata, negli Emirati Arabi Uniti, Fekir ha dimostrato di avere ancora grande qualità, chiudendo la stagione con 10 gol e 4 assist in 25 presenze.