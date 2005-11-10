Mbemba saluta l'Europa e vola in Arabia Saudita: giocherà con il neopromosso Al-Diriyah
Chancel Mbemba è pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Il difensore centrale della Repubblica Democratica del Congo lascia il Lilla dopo una sola stagione e firma con l'Al-Diriyah, diventando l'ennesimo giocatore di esperienza a scegliere la Saudi Pro League.
Arrivato nell'estate del 2025 da svincolato, Mbemba conclude così la sua parentesi con il club del nord della Francia dopo appena un anno. A 31 anni il capitano dei Leopardi aggiunge un'altra tappa internazionale a una carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Anderlecht, Newcastle, Porto, Olympique Marsiglia e, infine, Lilla.
La scelta dell'Al-Diriyah rappresenta una nuova sfida per Mbemba, che arriva in Arabia Saudita dopo aver guidato la Repubblica Democratica del Congo fino agli ottavi di finale del Mondiale 2026 con la fascia di capitano al braccio. Il suo trasferimento conferma ancora una volta il crescente richiamo della Saudi Pro League, capace di attirare giocatori affermati provenienti dai principali campionati europei. Per Mbemba si apre ora un nuovo capitolo, con l'obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio del neopromosso club saudita.