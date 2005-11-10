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L'Almeria centra il jackpot: Dion Lopy venduto all'Al Ittihad per 13 milioni

L'Almeria centra il jackpot: Dion Lopy venduto all'Al Ittihad per 13 milioni TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Michele Pavese
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Michele Pavese
ieri alle 23:26Calcio estero

Dion Lopy saluta l'Almería dopo tre stagioni. Il centrocampista senegalese ha raggiunto un accordo con il club spagnolo e con l'Al-Ittihad per il trasferimento in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia di una delle società più prestigiose del calcio arabo.

Lopy ha già lasciato il ritiro dell'Almería a Marbella per dirigersi verso la sua nuova destinazione e iniziare una nuova avventura professionale. Arrivato in Spagna nella stagione 2023/24 dal Reims, in Francia, il centrocampista è diventato rapidamente uno degli elementi più importanti della rosa andalusa, conquistando anche l'affetto dei tifosi grazie al suo carattere e alla sua leadership in campo.

Nel corso delle sue tre annate con la maglia biancorossa ha totalizzato 105 presenze complessive: 30 in Liga, 6 in Coppa del Re, 63 in Segunda División e 6 nei playoff promozione per il ritorno nella massima serie spagnola. Il senegalese aveva recentemente rinnovato il proprio contratto con l'Almería fino al 2030, ma l'offerta dell'Al-Ittihad ha cambiato gli scenari, portando alla chiusura della trattativa.

La società spagnola ha voluto salutare pubblicamente il proprio ormai ex centrocampista: "L'UD Almería ringrazia Dion Lopy per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati durante la sua esperienza nel club, augurandogli il meglio per il futuro con l'Al-Ittihad".

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