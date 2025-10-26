Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fermin Lopez riprende Mbappé, ma Bellingham purga il Barcellona: Real avanti 2-1 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Quarantacinque minuti tutti da vivere al Bernabeu nell'imprendibile primo scontro diretto della stagione tra Real Madrid e Barcellona, che al momento sta decidendo la ciurma di Xabi Alonso: Mbappé ha aperto le danze, Fermin Lopez ripreso gli avversari, finché Bellingham ha riportato avanti le merengues 2-1. Si aspetta solo la ripresa ora.

Il francese una sentenza. Il Clasico è partito con un rombo di motori del Real Madrid ai danni del Barcellona, che nell’arco del primo quarto d’ora di gioco ha tirato due sospiri di sollievo per il rigore tolto a Vinicius (contrasto in anticipo di Yamal su revisione al monitor su richiamo del VAR) e il gol annullato a Mbappé al 12’ perché in fuorigioco di millimetri. Ma è stata solo questione di tempo per la spianata dei blancos, con un’imbucata magica di Bellingham per KM10 in profondità e Szczesny battuto 1-0 al 22’.

Fermin risponde, Bellingham tutto solo. Intensità alle stelle in mezzo al campo, tra duelli diretti e riconquiste di palla per ripartire, ma l’ex portiere della Juventus è salito in cattedra alla mezz’ora del primo tempo con un miracolo su Huijsen. Sembrava tutto volgere in direzione del Real, eppure su un recupero di Pedri e contropiede letale del Barcellona, Rashford ha offerto un assist che Fermin Lopez ha dovuto solamente spingere in porta per l’1-1 al minuto 38. Ma il Real, di fronte ai propri tifosi, non ne ha voluto sapere di chiudere in parità il primo tempo e con un appoggio solitario di Bellingham nel cuore dell'area si è riportato avanti 2-1. In attesa della ripresa.

Formazioni ufficiali
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius.
A disposizione: Alexander-Arnold, Asencio, Carvajal, Ceballos, Brahim Diaz, Endrick, F.Garcia, G.Garcia, Lunin, Mastantuono, Mendy, Rodrygo.
Allenatore: Xabi Alonso.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsi, E.Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Rashford.
A disposizione: Aller, Araujo, Bardghji, Bernal, Espart, Casadò, D.Fernandez, Kochen, G.Martin, Torrents.
Allenatore: Hansi Flick.

10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal 0-2
45' G. Moreno rig., 57' Comesana
Maiorca - Levante 1-1
22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20*
4. Espanyol 18*
5. Atletico Madrid 16
6. Betis Siviglia 16
7. Elche 14*
8. Athletic 14*
9. Getafe 14*
10. Siviglia 13*
11. Alaves 12
12. Rayo Vallecano 11
13. Osasuna 10
14. Levante 9
15. Maiorca 9
16. Real Sociedad 9*
17. Valencia 9*
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 7*
20. Girona 7*

*una partita in più

