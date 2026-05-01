Enzo Fernandez al Real? Intanto al Masters 1000 di Madrid saluta Jude Bellingham

La tempesta tra Enzo Fernandez e il Chelsea sembra essersi placata. Quando il centrocampista argentino è rientrato dall'ultima sosta nazionali, dopo aver dichiarato che Madrid gli piace molto come città in cui vivere, il club londinese non ha esitato nel punirlo, scatenando un caso mediatico. La replica offesa dell'agente Javier Pastore e l'offesa dei Blues per commenti interpretati come un ammiccamento al Real Madrid, tenendo conto delle numerosi voci di mercato circolate ultimamente.

Tutto mentre la squadra accumulava 4 sconfitte consecutive, quando in panchina c'era ancora Liam Rosenior. Inclusa l'umiliante eliminazione in Champions League contro il PSG per 8-2. La punizione del club era stata dura: due turni di stop e revoca della fascia da capitano. Una volta tornato però si è ripreso tutto e ha segnato il gol decisivo per la qualificazione alla finale di FA Cup contro il Leeds. Omaggiato da un'ovazione a Stamford Bridge dei tifosi Blues.

Una reazione che sembra aver ricucito il rapporto con il club. Nei giorni liberi successivi, tuttavia, Enzo Fernandez non ha perso tempo a fare capolino a Madrid: insieme ai compagni di squadra Marc Cucurella e Joao Pedro per assistere al Masters 1000 di tennis, questa volta con il consenso del Chelsea, ha raggiunto la capitale spagnola anche per far visita al suo agente e ad alcuni amici. Ma le telecamere lo hanno inquadrato per un momento scendere dalle scale per accomodarsi al suo posto, non prima di aver salutato Jude Bellingham. Esatto, proprio il centrocampista del Real Madrid, in compagnia del fratello Jobe.