Il Barcellona può prendersi la Liga, Real Madrid disperato: la foto di Bellingham e Rudiger

C’è profondo nervosismo e immensa delusione tra i tifosi e i giocatori del Real Madrid. Dopo il pareggio per 1-1 alla "Cartuja" contro il Betis Siviglia c'è stato un momento sul quale le telecamere si sono soffermate pesantemente, in seguito al risultato che ha costretto definitivamente i blancos a dire addio alla corsa per LaLiga, a meno di un ribaltone spettacolare.

Questa tensione si è palesata nel momento in cui i giocatori sono scesi dal pullman prima di lasciare Siviglia subito dopo il match. 'El Chiringuito' ha immortalato una scena inusuale per la consuetudine del Real: dagli spalti sono volati insulti di ogni tipo. Si è sentito ripetere più volte il coro "Fuori, fuori!", insieme a grida come "Portate rispetto per la tifoseria!".

Oltre a questi, si sono sentite altre urla frequenti come: "Non avete vergogna, metteteci la faccia!" oppure "Abbiate rispetto per i tifosi che vi danno da mangiare. Non vi vergognate?". Ma l'immagine più d'impatto è arrivata da alcuni protagonisti di Alvaro Arbeloa, rimasti senza trofei per il secondo anno di fila. Da Trent Alexander Arnold (inginocchiato e con la testa rivolta verso il basso) ad Antonio Rudiger, così come Jude Bellingham - e non solo -, stesi sul campo del Betis Siviglia con le braccia al volto per il finale drammatico della partita. Immersi nei propri pensieri, persi tuttavia nel vuoto. Pienamente consapevoli di aver fallito completamente la stagione in un club enorme e vincente come il Real.