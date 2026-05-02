Real Madrid, che sfortuna: nuovo infortunio per Carvajal, ma potrà salutare il Bernabeu?

Un’altra cattiva notizia per il Real Madrid, in una stagione maledetta e che potrebbe prevedere zero tituli. Dani Carvajal si è infortunato, come confermato da un comunicato medico pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale: "In seguito agli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Dani Carvajal dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una frattura della falange distale del quinto dito del piede destro. Condizioni soggette a evoluzione".

Il comunicato non specifica i tempi di recupero, ma la previsione del Real Madrid è che il difensore resti fuori per circa 2 settimane. Salterebbe quindi le sfide contro Espanyol, Barcellona e Oviedo, e probabilmente anche quella contro il Siviglia. Tecnicamente, però, potrebbe recuperare in tempo per il match casalingo con l'Athletic Bilbao dell'ultima giornata di campionato. Quella che potrebbe essere l'ultima gara della sua carriera in maglia blanca, dato che al momento non ha rinnovato il contratto in scadenza. Salutando una volta per tutte quelli che sono stati i suoi tifosi per 13 anni, dopo una sequela di trofei e un carisma da vendere.

Come per il Real, anche per Carvajal questa stagione è stata tremenda. Ha collezionato pochissimi minuti quest'anno (appena 885), specialmente per un simbolo del madridismo come lui, mentre Alvaro Arbeloa non gli ha dato così tante possibilità di guadagnarsi la convocazione della Spagna per il Mondiale. Questo infortunio lo esclude quasi definitivamente dalla spedizione per il torneo in Stati Uniti, Messico e Canada.