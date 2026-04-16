Carvajal incontenibile con l'arbitro a fine Bayern Monaco-Real Madrid : "E' colpa tua"

La delusione per l’uscita dalla Champions League continua a farsi sentire in casa Real Madrid. Dopo il ko contro il Bayern Monaco, uno degli episodi più discussi resta l’espulsione di Eduardo Camavinga, decisione che ha lasciato strascichi evidenti tra i giocatori blancos.

Se nella zona mista alcuni protagonisti come Bellingham e Rüdiger hanno mantenuto toni relativamente pacati, diverso è stato l’atteggiamento di Dani Carvajal. Il difensore spagnolo, rimasto fuori dal campo durante la gara, è stato ripreso dalle telecamere di Movistar+ mentre si lasciava andare a una protesta molto accesa nei confronti dell’arbitro Vincic.

Le immagini mostrano Carvajal visibilmente alterato, con il dito puntato verso il direttore di gara e parole durissime: “È colpa tua, è fottutamente colpa tua!”. Uno sfogo che racconta tutta la frustrazione di una squadra che ha visto sfumare la qualificazione al termine di una partita combattuta fino all’ultimo. L’episodio del rosso a Camavinga resta così al centro delle polemiche, simbolo di una serata che il Real fatica ancora a digerire.