Ufficiale Finita l'era Inigo Perez, il Rayo Vallecano riparte da Benat San Jose

Il Rayo Vallecano ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Beñat San José come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico basco raccoglie così una nuova sfida nella Liga dopo l'ultima esperienza alla guida dell'Eibar.

Nato a San Sebastián il 24 settembre 1979, San José ha costruito una carriera che lo ha portato ad allenare in Europa, Sud America, Medio Oriente e Nord America. I primi passi in panchina sono arrivati nel settore giovanile della Real Sociedad, prima del trasferimento in Arabia Saudita, dove ha guidato l'Under 21 e successivamente la prima squadra dell'Al-Ittihad, conquistando nel 2013 la Coppa del Re. Dopo una parentesi all'Al-Ettifaq, il tecnico spagnolo si è trasferito in Cile al Deportes Antofagasta, ottenendo il miglior piazzamento nella storia del club. Un risultato replicato anche in altre tappe della sua carriera, a conferma della sua capacità di valorizzare squadre ambiziose.

Nel 2017, alla guida del Bolívar, ha firmato una storica doppietta vincendo sia il Torneo Apertura che il Clausura. L'anno successivo ha conquistato il campionato cileno con l'Universidad Católica, arricchendo ulteriormente il proprio palmarès. Le successive esperienze lo hanno portato negli Emirati Arabi con l'Al-Nasr, in Belgio con il KAS Eupen - con cui ha raggiunto le semifinali della Coppa del Belgio e il miglior risultato della storia del club - e poi tra Messico e Bolivia. Nel suo secondo ciclo al Bolívar ha vinto il campionato nel 2023, guidando inoltre la squadra fino ai quarti di finale della Copa Libertadores.

L'ultima avventura è stata quella all'Eibar, dove era arrivato nel febbraio 2025 e con cui ha collezionato 60 partite in panchina. Adesso per San José si aprono le porte del Rayo Vallecano, che punta sulla sua esperienza internazionale e sulla sua mentalità vincente per continuare il proprio percorso di crescita, che l'ha portato a disputare la finale di Conference League nella stagione appena terminata.