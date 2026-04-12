Giroud chiude il poker al Tolosa, il Lilla ora è terzo. Tra Nizza e Le Havre vince la paura
Il Lilla si prende la scena e conquista una vittoria pesantissima sul campo del Tolosa, imponendosi con un netto 4-0 che vale il ritorno momentaneo sul podio della Ligue 1. La squadra di Bruno Génésio, scesa in campo con il 4-2-3-1 e senza alcune pedine importanti dall’inizio, parte comunque con grande intensità: già nei primi minuti Fernández-Pardo sfiora il vantaggio, mentre il portiere del Tolosa si oppone anche a un tentativo di Haraldsson. I padroni di casa provano a reagire colpendo anche un palo, ma al 23’ è il Lille a sbloccare il risultato con Meunier, bravo a finalizzare una giocata orchestrata da Haraldsson con una conclusione deviata.
Il match cambia definitivamente a inizio ripresa: il Tolosa resta in dieci per l’espulsione di McKenzie e da quel momento il Lille dilaga. Prima arriva il raddoppio su calcio piazzato di Perraud, poi Fernández-Pardo firma il 3-0 con il suo settimo gol stagionale, fino al definitivo 4-0 siglato da Olivier Giroud su calcio di rigore.
Una vittoria dal forte valore simbolico per il gruppo, che nel momento del vantaggio si è stretto attorno al proprio allenatore, che di recente ha perso il padre. Nell’altra gara, il Nizza non va oltre l’1-1 contro il Le Havre in uno scontro delicatissimo per la salvezza. Dopo il vantaggio normanno firmato Samatta nel primo tempo, i padroni di casa reagiscono nella ripresa con il pareggio di Abdi. Nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, il risultato non cambia.
Questo il programma della 29^ giornata
Venerdì 10 aprile
Paris Fc - Monaco ore 4-1
Marsiglia - Metz 3-1
Sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes 0-0
Rennes - Angers 2-1
Domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre 1-1
Tolosa - Lilla 0-4
Lione - Lorient ore 20:45
Mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo ore 20:00
Lens - Paris Saint Germain ore 20:00
La classifica aggiornata di Ligue 1
Paris Saint-Germain 63
Lens 59
Lilla 53
Marsiglia 52
Rennes 50
Monaco 49
Lione 48
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 29
Nizza 28
Auxerre 24
Nantes 19
Metz 15