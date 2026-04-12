Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giroud chiude il poker al Tolosa, il Lilla ora è terzo. Tra Nizza e Le Havre vince la paura

Giroud chiude il poker al Tolosa, il Lilla ora è terzo. Tra Nizza e Le Havre vince la pauraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:26Calcio estero
Michele Pavese

Il Lilla si prende la scena e conquista una vittoria pesantissima sul campo del Tolosa, imponendosi con un netto 4-0 che vale il ritorno momentaneo sul podio della Ligue 1. La squadra di Bruno Génésio, scesa in campo con il 4-2-3-1 e senza alcune pedine importanti dall’inizio, parte comunque con grande intensità: già nei primi minuti Fernández-Pardo sfiora il vantaggio, mentre il portiere del Tolosa si oppone anche a un tentativo di Haraldsson. I padroni di casa provano a reagire colpendo anche un palo, ma al 23’ è il Lille a sbloccare il risultato con Meunier, bravo a finalizzare una giocata orchestrata da Haraldsson con una conclusione deviata.

Il match cambia definitivamente a inizio ripresa: il Tolosa resta in dieci per l’espulsione di McKenzie e da quel momento il Lille dilaga. Prima arriva il raddoppio su calcio piazzato di Perraud, poi Fernández-Pardo firma il 3-0 con il suo settimo gol stagionale, fino al definitivo 4-0 siglato da Olivier Giroud su calcio di rigore.

Una vittoria dal forte valore simbolico per il gruppo, che nel momento del vantaggio si è stretto attorno al proprio allenatore, che di recente ha perso il padre. Nell’altra gara, il Nizza non va oltre l’1-1 contro il Le Havre in uno scontro delicatissimo per la salvezza. Dopo il vantaggio normanno firmato Samatta nel primo tempo, i padroni di casa reagiscono nella ripresa con il pareggio di Abdi. Nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, il risultato non cambia.

Questo il programma della 29^ giornata
Venerdì 10 aprile
Paris Fc - Monaco ore 4-1
Marsiglia - Metz 3-1

Sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes 0-0
Rennes - Angers 2-1

Domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre 1-1
Tolosa - Lilla 0-4
Lione - Lorient ore 20:45

Mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo ore 20:00
Lens - Paris Saint Germain ore 20:00

La classifica aggiornata di Ligue 1
Paris Saint-Germain 63
Lens 59
Lilla 53
Marsiglia 52
Rennes 50
Monaco 49
Lione 48
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 29
Nizza 28
Auxerre 24
Nantes 19
Metz 15

Articoli correlati
Lotta salvezza e ben due rinvii (compreso il big match Lens-PSG): il 29° turno in... Lotta salvezza e ben due rinvii (compreso il big match Lens-PSG): il 29° turno in Ligue 1
Anni indelebili all'Arsenal, 3 trofei alla Juve e icona del Galles: la storia di... Anni indelebili all'Arsenal, 3 trofei alla Juve e icona del Galles: la storia di Aaron Ramsey
La clamorosa gaffe del Nizza: sbaglia il contratto di Diop e lo paga il 20% in più... La clamorosa gaffe del Nizza: sbaglia il contratto di Diop e lo paga il 20% in più
Altre notizie Calcio estero
Il Manchester City non sbaglia: ripresa super e 3-0 in casa del Chelsea, Arsenal... Il Manchester City non sbaglia: ripresa super e 3-0 in casa del Chelsea, Arsenal ora a -6
Giroud chiude il poker al Tolosa, il Lilla ora è terzo. Tra Nizza e Le Havre vince... Giroud chiude il poker al Tolosa, il Lilla ora è terzo. Tra Nizza e Le Havre vince la paura
Emery contento a metà dopo il pari col Nott. Forest: "Ora ripetiamo il risultato... Emery contento a metà dopo il pari col Nott. Forest: "Ora ripetiamo il risultato di Bologna"
Victor Munoz come Nico Paz? Il Real lo ha ceduto ma lo "controlla", piace al Barça... Victor Munoz come Nico Paz? Il Real lo ha ceduto ma lo "controlla", piace al Barça
Martinez e Romero fanno tremare l'Argentina: si teme un infortunio serio per il difensore... Martinez e Romero fanno tremare l'Argentina: si teme un infortunio serio per il difensore
Un Muriqi da record trascina il Maiorca: 3-0 al Rayo, scatto importante in chiave... Un Muriqi da record trascina il Maiorca: 3-0 al Rayo, scatto importante in chiave salvezza
Tottenham, De Zerbi ko alla prima: "Non c'è bisogno di un allenatore, ma di un padre... Tottenham, De Zerbi ko alla prima: "Non c'è bisogno di un allenatore, ma di un padre o fratello"
In Premier League c'è Chelsea-Manchester City: le formazioni ufficiali, torna Donnarumma... In Premier League c'è Chelsea-Manchester City: le formazioni ufficiali, torna Donnarumma
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Nella foto Scudetto dell'Inter c'è anche il Parma di Cuesta. Imbattuto contro Napoli e Milan
Immagine top news n.2 Napoli, Conte sullo Scudetto: "Il sogno è ardito, ma non si è spento. Dipende dall'Inter"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: che assist per l'Inter, Napoli ora a -6 con una partita in più
Immagine top news n.4 McTominay risponde a Strefezza, ma al Napoli non basta: 1-1 a Parma. E l'Inter sorride
Immagine top news n.5 Colpo salvezza del Genoa: Malinovskyi ed Ekuban firmano il 2-1 al Sassuolo al "Ferraris"
Immagine top news n.6 Galliani si tira fuori dalla corsa per la presidenza FIGC: "Malagò il migliore possibile"
Immagine top news n.7 Il caos attorno a Leao: ieri pensava di dover uscire già dieci minuti prima. L'episodio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Al Milan manca un 9, il dato beffa: Mateta ha già segnato il triplo dei gol di Fullkrug nel 2026
Immagine news Serie A n.2 Cuesta: "Orgoglioso del sacrificio, del carattere della volontà di dare tutto per il Parma"
Immagine news Serie A n.3 Conte: "Siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions, ottimo lavoro se ci riusciamo"
Immagine news Serie A n.4 Sulla carta centrocampista, nei numeri attaccante: McTominay segna più di tutti
Immagine news Serie A n.5 La sentenza di Varriale dopo l'1-1 di Parma: "Finisce al Tardini il sogno scudetto del Napoli"
Immagine news Serie A n.6 Stulic perdona, Freuler no: Bologna in vantaggio per 1-0 sul Lecce all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Immagine news Serie B n.2 Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo in questa classifica"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso
Immagine news Serie B n.5 Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, poche emozioni tra Spezia e Mantova. Ospiti avanti al 45', decide Bragantini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a noi"
Immagine news Serie C n.2 Inter U23, rinforzi anche fuori dal campo: Vecchi resta in panchina, nello staff può tornare Pea
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Aronica: "Avremmo meritato il pareggio, stiamo facendo un gran campionato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, risultati della 36ª giornata: Salernitana ok al fotofinish. Il Foggia trova il pareggio
Immagine news Serie C n.5 L'Ascoli a Forlì con il sostegno di un grande ex. Al 'Morgagni' era presente Orsolini
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati parziali 36ª giornata: Casertana on fire. Sorridono anche Siracusa e Trapani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…