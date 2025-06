Ufficiale Giroud rescinde con LAFC, addio MLS: "Tappa piacevole, dal trofeo al Mondiale"

Olivier Giroud è pronto a fare ritorno in Europa. Nelle ultime ore, tramite comunicato ufficiale del Los Angeles FC e sua lettera d'addio, l'attaccante francese di 38 anni ha salutato il club, la Major League Soccer e gli Stati Uniti per approdare altrove. "Voglio ringraziare tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e lo staff dell’LAFC per aver reso questa tappa della mia carriera così piacevole", ha dichiarato Giroud. "Sono felice di aver contribuito al successo dell’LAFC. Dalla vittoria di un trofeo la scorsa stagione alla partecipazione al Mondiale per Club, è stata un’esperienza bellissima a Los Angeles per me e la mia famiglia".

Risolto dunque il contratto che lo legava a LAFC fino al 31 dicembre 2025. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe firmare un contratto biennale con il Lille (fino al 2027), che ha chiuso al quinto posto l’ultima stagione in Ligue 1 e parteciperà all’Europa League il prossimo anno. Il club francese era alla ricerca di un giocatore esperto per guidare la giovane rosa, e soprattutto un rimpiazzo di Jonathan David, partito da parametro zero. Giroud ha già giocato in Ligue 1 in carriera, con il Montpellier, prima di trasferirsi in Premier League all'Arsenal. Nell'anno trascorso a LA ha realizzato solo 5 gol in 37 presenze in tutte le competizioni.

Ma il club della MLS lo ha voluto ricordare così: "Olivier è stato un professionista esemplare durante il suo periodo all’LAFC", ha dichiarato in una nota il co-presidente e direttore generale John Thorrington. "Ha portato umiltà e una mentalità vincente che hanno aiutato a elevare il livello di tutti attorno a lui. Olivier è stato un grande ambasciatore del club dentro e fuori dal campo. Siamo grati per il suo contributo e auguriamo a lui, a sua moglie Jennifer e alla sua famiglia il meglio per questo nuovo capitolo".