Ufficiale Espanyol, presa una stella: è Roberto Fernandez, la formula dell'accordo con il Braga

Sei gol e un assist sono bastati a farsi confermare dall'Espanyol. Il club catalano ha ingaggiato l’attaccante Roberto Fernandez a titolo definitivo e fino al 2031 dopo aver raggiunto un accordo per la cessione del 50% dei diritti del giocatore con lo Sporting Braga, che ha confermato di aver ricevuto in cambio 6,2 milioni di euro per chiudere l’operazione. Per saldare l'intera valutazione del cartellino gli spagnoli dovranno versare 1,55 milioni nella prossima stagione e 1,55 milioni tra due anni, con 3,1 milioni di euro da pagare come rata finale.

La punta spagnola classe 2002 ha giocato in prestito sei mesi nella squadra biancoblu e nella Liga in questa stagione 2024-25, ma prevedeva un’opzione di acquisto di 10 milioni che scadeva il 31 maggio. Espanyol e Sporting Braga hanno negoziato nelle ultime settimane una formula per concretizzare il trasferimento del centravanti di 22 anni - punto fermo della Spagna Under 21 -, che in precedenza aveva manifestato la volontà di continuare con l'Espanyol.

Il comunicato di cessione del Braga

"Il Braga informa di aver raggiunto un accordo con l’Espanyol (Spagna) per la cessione a titolo definitivo del calciatore Roberto Fernández, per 6,2 milioni di euro (riferiti al 50% del cartellino). Si informa inoltre che, garantita la permanenza in La Liga nelle stagioni 2025/26 e 2026/27, l’Espanyol sarà obbligato ad acquistare un ulteriore 25% del cartellino dell’internazionale Under-21 spagnolo: nella stagione 2025/26 – per il 12,5% del cartellino dovrà pagare 1,55 milioni di euro; nella stagione 2026/27 – per un ulteriore 12,5% del cartellino dovrà pagare 1,55 milioni di euro;

Qualora volesse acquisire il restante 25% del cartellino del giocatore (arrivando così al 100%), l’Espanyol dovrà pagare altri 3,1 milioni di euro, facendo sì che l’intera operazione possa raggiungere un valore complessivo di 12,4 milioni di euro.

Si segnala che questa operazione comporta per lo SC Braga oneri per servizi di intermediazione per un importo garantito di 100 mila euro.

Ingaggiato la scorsa stagione dal Málaga, Roberto Fernández conclude così il suo percorso allo SC Braga, totalizzando un assist e due gol in 30 presenze.

Lo SC Braga augura a Roberto Fernández le maggiori felicità personali e professionali per questa nuova fase della sua carriera".