Cos'è l'IFR, deciderà se il Man City dovrà essere venduto: "Potere di indagare"

Cos'è l'Independent Football Regulator? Si tratta di un ente pubblico nato da poco più di un anno fa dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport inglese ed è responsabile della protezione e della promozione della sostenibilità del calcio inglese. Ai sensi del Football Governance Act 2025, ogni proprietà che detiene una squadra in una competizione compresa fra la Premier League e la National League è tenuto ad avere una licenza operativa rilasciata dall'IFR.

Che fra le altre cose ha il potere di indagare e decidere, in maniera del tutto indipendente, in merito all'idoneità dei proprietari e dei dirigenti dei club dei club inglesi. Se prendiamo ad esempio il caso del Manchester City, l'IFR ha il potere di obbligare la ricchissima proprietà a vendere - o di negare loro la suddetta licenza - ma potrà farlo solo una volta che sarà terminato l'iter giudiziale, con l'atteso appello del club dopo la prima sentenza. L'IFR non interverrà dunque fino alla conclusione del caso, inclusi i ricorsi.

Le parole del presidente dell'IFR

Il presidente dell'IFR, David Kogan, alla BBC ha dichiarato: "I nostri poteri riguardano i proprietari, i direttori e i dirigenti senior. Abbiamo il potere di indagare. Abbiamo il potere di prendere decisioni su se i proprietari, i direttori e i dirigenti senior si siano comportati in modo appropriato. E abbiamo il potere di agire contro quegli individui se abbiamo le prove per farlo. Finora, siamo operativi da 16 mesi e non abbiamo dovuto esercitare quei poteri. Ma i nostri poteri sono molto chiari nella legislazione se ne avremo bisogno. Tuttavia, ovviamente, non sappiamo qual sarà l'esito dell'appello nel caso del Man City, e non stiamo emettendo alcun giudizio".