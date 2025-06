Ufficiale Iker Muniain si ritira, ma diventa allenatore di una squadra di quinta divisone spagnola

Iker Muniain dà una svolta alla sua carriera sportiva. L'ex capitano dell'Athletic Bilbao e del San Lorenzo, che pochi giorni fa ha dato l’addio al club argentino come calciatore, ha appeso gli scarpini al chiodo per diventare allenatore. Complici anche due gravi infortuni al ginocchio. Ma ora il CD Derio, squadra della Tercera RFEF (quinta categoria del campionato spagnolo di calcio), sarà la sua prima destinazione.

Il club spagnolo ha ufficializzato questa mattina che Egoitz Bilbao, allenatore nelle ultime tre stagioni (con una storica promozione inclusa), non continuerà nel suo incarico. Poche ore dopo, la stessa società ha pubblicato i primi indizi social che hanno portato all'annuncio ufficiale ed extra lusso di Muniain come nuovo tecnico in panchina.

Durante la cerimonia di saluto al San Lorenzo, il vicepresidente del Julio Lopardo, il segretario Martín Cigna e il direttore sportivo Carlos Sánchez gli hanno consegnato una targa commemorativa, con un messaggio speciale in riconoscimento della sua passione per i colori azulgrana e dell’integrazione totale nel mondo San Lorenzo. "Sarà difficile non rivederlo in campo. Il tempo dirà se ci sarà un ritorno con un ruolo diverso, magari dirigenziale. Di certo, Iker ha promesso che sarà sempre a disposizione del club e il club lo aspetterà, a braccia aperte. Come ha fatto dal primo giorno. È stata davvero una bellissima avventura. Grazie di tutto, Iker. A presto", il messaggio sul sito ufficiale di pochi giorni fa.