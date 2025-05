Ufficiale Il braccio destro di Guardiola in Portogallo: Vicens è il nuovo tecnico dello Sporting Braga

In seguito all'addio concordato dal club con Carlos Carvalhal, la panchina dello Sporting Braga è stata ufficialmente assegnata a Carlos Vicens: l'ex vice di Pep Guardiola al Manchester City è il nuovo allenatore della squadra portoghese, che ha firmato un contratto triennale fino al 2028. La presentazione ufficiale avverrà il 16 giugno, come riportato dallo stesso Braga.

Il comunicato ufficiale

"Carlos Vicens è il nuovo allenatore della prima squadra dello SC Braga, avendo firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni.

Carlos Vicens è nato il 12 febbraio 1983 a Colònia Sant Jordi, Maiorca. La sua carriera è stata segnata da una progressione costante, partendo dai settori giovanili in Spagna fino a raggiungere il più alto livello del calcio europeo. Si è distinto per la forte attenzione allo sviluppo dei giovani talenti e per la chiara influenza del modello di gioco di Pep Guardiola.

Negli ultimi quattro anni, è stato il braccio destro di Pep Guardiola al Manchester City, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore durante il periodo più vincente della storia del club inglese: tre titoli consecutivi di Premier League (2021/22, 2022/23 e 2023/24), la conquista della UEFA Champions League (2022/23), della FA Cup (2022/23), della Supercoppa Europea (2023), del Mondiale per Club FIFA (2023) e della Supercoppa d’Inghilterra (2024)", spiega nell'annuncio il Braga.

Parlando delle tappe in carriera di Vicens: "Il nuovo allenatore dello SC Braga ha iniziato il suo percorso nel 2010, alla guida del CD Ses Salines, con cui ha ottenuto due promozioni consecutive nelle leghe regionali di Maiorca. Successivamente ha allenato il CD Santañí, in terza divisione, prima di diventare vice-allenatore del CD Llosetense, accumulando preziosa esperienza sia come tecnico principale che in ruoli di supporto.

Nel 2017 è entrato nello staff del settore giovanile del Manchester City, ricoprendo inizialmente il ruolo di vice-allenatore delle squadre Under-12 e Under-13. La sua competenza e visione strategica lo hanno portato rapidamente alla guida dell’Under-18, dove si è distinto come allenatore principale a partire dal 2020. Nella stagione 2020/21 ha condotto la squadra alla vittoria della FA Youth Cup e del titolo nazionale dell’U18 Premier League".

E su cosa lo abbia portato a lavorare al fianco di Guardiola: "Il suo lavoro con i giovani ha attirato l’attenzione della prima squadra del Manchester City, portandolo nel 2021 a essere promosso nello staff tecnico guidato da Pep Guardiola. In questo ruolo, ha avuto responsabilità specifiche sulle palle inattive e sull’integrazione dei giovani giocatori, consolidando il suo profilo come tecnico d’eccellenza in un contesto di altissima competizione", la chiosa del club di Liga Portugal.