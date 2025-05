Ufficiale Sporting Braga, mister Carvalhal lascia: "Accettato per amore, missione compiuta"

È arrivata l'ufficialità: Carlos Carvalhal non è più l’allenatore dello Sporting Braga. Il tecnico di 59 anni lascia la squadra del Minho per via della decisione presa dalla società portoghese - in accordo con l'allenatore - e confermata tramite comunicato ufficiale.

"Lo Sporting Clube de Braga informa che Carlos Carvalhal cessa le sue funzioni come allenatore della Prima Squadra, in una decisione presa di comune accordo. Insieme a lui lasciano il club anche gli allenatori in seconda João Mário, Filipe Antunes, João Meireles e Tiago Pires. Allenatore con il maggior numero di vittorie alla guida del club (92 vittorie in 167 partite ufficiali), Carlos Carvalhal ha il suo nome scritto a lettere d’oro nella storia dello SC Braga, grazie anche alla conquista della Coppa del Portogallo (2020/21), nell’anno del Centenario", la nota trasmessa dal Braga.

Al momento della separazione, Carvalhal ha lasciato un messaggio d'addio: "Ho accettato questa difficile missione per amore del Braga e per la relazione che da decenni mi lega al presidente Antonio Salvador. Concludo questo percorso con la sensazione di missione compiuta e ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto durante la stagione".

Il numero uno del Braga, António Salvador, ha risposto così: "Ringrazio Carlos Carvalhal e il suo staff tecnico per il lavoro svolto, la dedizione al progetto e la grande collaborazione che abbiamo mantenuto nel corso della stagione. Riconosco e sottolineo il coraggio che ha avuto in un momento difficile per il Braga e gli sono personalmente grato per questo. La nostra convinzione che sia necessario avviare un nuovo ciclo, con una nuova leadership tecnica, non intacca in alcun modo il grande apprezzamento che abbiamo per Carlos Carvalhal, e il merito del lavoro svolto a favore del club è innegabile e durerà nel tempo".