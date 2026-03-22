Ufficiale Il Cruzeiro annuncia il dopo Tite: l'ex Braga Artur Jorge rescinde in Qatar e vola in Brasile

Il Cruzeiro ha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore dopo l'esonero dell'ex ct del Brasile, Tite . La scelta del cambio è arrivata dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Vasco da Gama, risultato che ha ulteriormente aggravato l’avvio disastroso della squadra nel Brasileirao. La scelta per il nuovo tecnico è ricaduta du Artur Jorge.

L'allenatore ha da tempo trovato un accordo con il Cruzeiro, ma aveva rimandato il suo viaggio in Brasile. Sabato ha infatti firmato ufficialmente l'accordo di rescissione con l'Al-Rayyan, dove allenava, ed è stato annunciato dal Cruzeiro oggi. Ora il nuovo tecnico avrà modo di lavorare durante la sosta per le nazionali, per preparare la squadra in vista del suo debutto in panchina, che è atteso in casa contro il Vitória.

Questo l'annuncio del Cruzeiro per l'arrivo di Artur Jorge: "Il Cruzeiro ha ufficializzato l'ingaggio del suo nuovo allenatore: Artur Jorge. Il tecnico, vincitore della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano, approda al Cruzeiro con un contratto valido fino alla fine del 2027! Anche lo staff tecnico di Artur Jorge, composto da André Cunha (vice allenatore), João Cardoso (vice allenatore), Tiago Lopes (preparatore atletico) e Rodrigo Mira (analista delle prestazioni), inizierà a lavorare con il club nei prossimi giorni!