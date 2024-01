Juventus addio, Jordan Henderson è atterrato ad Amsterdam. Lo attende l'Ajax

vedi letture

Jordan Henderson è arrivato in questi minuti ad Amsterdam e si è recato al centro sportivo dell'Ajax per sostenere le visite mediche che lo porteranno alla firma del contratto. Il centrocampista inglese ha risolto il contratto con l'Al-Ettifaq, sebbene dal club saudita non sia arrivato alcun comunicato ufficiale al momento. L'accordo col glorioso club olandese sarà fino al 2026.

33 anni, Henderson lascia così dopo soli sei mesi e mille polemiche l'Arabia Saudita. Il giocatore in queste settimane era nel mirino della Juventus, che ha necessità di rinforzi proprio a centrocampo a seguito della squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. L'inglese troverà una squadra che è attualmente al quinto posto in classifica in Eredivisie, a nove punti dalla zona Champions e a -23 dall'irraggiungibile PSV Eindhoven capolista. A febbraio i lancieri giocheranno in Conference League dopo essere retrocessi dall'Europa League. Sfideranno i norvegesi del Bodo/Glimt. L'avventura tutt'altro che esaltante all'Al-Ettifaq termina dopo 19 presenze, nessun gol e cinque assist.