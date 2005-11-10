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Il Villarreal blinda una giovane promessa: Carlos Macia firma fino al 2031

Il Villarreal blinda una giovane promessa: Carlos Macia firma fino al 2031 TUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 21:56Calcio estero
Il centrocampista classe 2008 prolunga di due anni il contratto in scadenza nel 2029. Nella scorsa stagione per lui l'esordio in prima squadra

Dopo aver esordito in prima squadra, 5 presenze ne LaLiga e una in Coppa del Re, per il classe 2008 Carlos Macia c'è un importante rinnovo di contratto con il Villarreal che ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver prolungato di altre due stagioni l'accordo esistente con il centrocampista centrale che entrerà così definitivamente in prima squadra.

La nota del club spagnolo

"Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Carlos Maciá per prolungare il suo contratto fino a giugno 2031. Il giovane centrocampista di Elche, il cui precedente accordo scadeva nel 2029, ha firmato un prolungamento biennale con il Sottomarino Giallo.

Carlos Maciá Coves (Elche, 01/09/2008) è uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Sottomarino Giallo. Ancora nelle giovanili, il talentuoso centrocampista è attualmente impegnato nella preparazione pre-campionato con la prima squadra, dopo aver già esordito nella scorsa stagione con il Villarreal B e aver disputato un'ottima annata sotto la guida di David Albelda in Primera Federación

Grazie alla sua eccellente lettura del gioco e alle sue straordinarie doti fisiche, Maciá è un centrocampista capace di dare equilibrio alla squadra, costruendo il gioco dalle retrovie e recuperando palla in fase difensiva. È anche un nazionale giovanile spagnolo".

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