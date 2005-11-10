Ufficiale Lo Schalke 04 si rinforza in difesa: dal Leeds arriva il centrale austriaco Wober

L'austriaco ha firmato un contratto di un anno con il club tedesco. In Bundesliga ha già vestito le maglie di Werder Brema e Borussia Monchengladbach

"Lo Schalke 04 si è assicurato le prestazioni dell'esperto difensore centrale Maximilian Wöber. Il 28enne era sotto contratto con il Leeds United, dopo aver trascorso la stagione 2025/26 in prestito al Werder Brema, squadra della Bundesliga. La carriera di Wöber include anche esperienze con Borussia Mönchengladbach, RB Salisburgo, Siviglia, Ajax e Rapid Vienna". Con questa nota il club neorpomosso in Bundesliga ha annunciato l'arrivo del difensore centrale che andrà a rinforzare il reparto arretrato: "Wöber è già arrivato nella valle dello Stubai, dove lo Schalke sta attualmente svolgendo il ritiro pre-campionato, e martedì ha completato le visite mediche e i test di prestazione. Il difensore centrale ha ora firmato un contratto con i Königsblauen fino al 2027".

“Maximilian Wöber si unisce a noi con l'esperienza di oltre 170 partite nella massima serie e, grazie al suo periodo a Mönchengladbach e Brema, ha già familiarità con la Bundesliga. Siamo convinti che con noi potrà ritrovare la sua forma migliore. - sono le parole del direttore sportivo Youri Mulder - Il nostro staff tecnico, insieme a Miron Muslic, lavorerà a stretto contatto con lui. Come giocatore, le sue caratteristiche ci offrono la flessibilità di utilizzarlo in diversi moduli difensivi”.

"Lo Schalke 04 si è rivelato un'opportunità davvero entusiasmante fin da subito. - ha dichiarato Wöber ai canali ufficiali del club - Dopo colloqui molto positivi, non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida in un club molto speciale, che ha meritatamente ottenuto la promozione. Giocare in Bundesliga con lo Schalke rappresenta una sfida stimolante. Ora vorrei ambientarmi il prima possibile e conoscere i miei nuovi compagni di squadra".