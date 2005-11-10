Ufficiale Lo Sporting rinforza la propria difesa con Ba: il centrale ha firmato fino al 2031

Il senegalese classe 2005 arriva dal Famalicao a titolo definitivo. Per lui clausola rescissoria pari a 80 milioni di euro

Lo Sporting CP, club di Lisbona, ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di "Ibrahima Ba per la sua prima squadra di calcio. Il difensore centrale ventunenne arriva all'Alvalade dal FC Famalicão e ha firmato un contratto valido fino al 2031, con una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. - si legge nel comunicato - Ibrahima Ba è arrivato all'FC Famalicão nel 2024 dal Valenciennes FC, squadra francese. A Minho si è guadagnato un posto da titolare, disputando 24 partite nella stagione 2025/2026, conclusasi con il quinto posto del Famalicão nella Liga Portugal. Ora, il giocatore senegalese sta per compiere il salto di qualità più importante della sua ancora breve carriera".