Kanté: "Sono ancora sotto contratto con il Fenerbahçe. Vivo il momento, vedremo più in là"

Il centrocampista francese N'Golo Kanté ha parlato in conferenza stampa in vista dell'amichevole contro la Colombia. Il giocatore del Fenerbahçe sottolinea che il sistema offensivo con quattro giocatori liberi può funzionare solo con equilibrio: "È un grande vantaggio avere giocatori così forti in fase offensiva, ma per arrivare in fondo a una competizione bisogna trovare l’equilibrio".

Sul suo ruolo in nazionale, pur essendo tra i più esperti, mantiene un approccio collettivo: "Sono diventato uno dei più anziani, ma sono un compagno come gli altri. Se posso portare la mia esperienza lo faccio." Da capitano, il focus resta la squadra: "Il mio compito è aiutare la squadra."

Verso il Mondiale, resta positivo: "È sempre emozionante giocare un Mondiale, speriamo sia un grande momento. Il futuro? Sono ancora sotto contratto con il Fenerbahçe, vivo il momento e vedremo dopo."

Parlando della Colombia, riconosce il valore dell’avversario: "È una buona squadra, con buoni giocatori, questo tipo di partita ci aiuta a prepararci".

Sul suo ruolo attuale in nazionale, accetta il cambiamento: "Essere in nazionale è un onore, conta il risultato della squadra, si giochi o meno".

Infine, su Rayan Cherki: "Ha molte qualità, una tecnica sopra la media e un grande futuro", ha concluso il giocatore.

Chiude sull’obiettivo della partita: "È un’occasione per mostrare il lavoro fatto e prepararci alla competizione."