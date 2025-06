Ufficiale L'Angers rinnova il contratto del miglior marcatore stagionale: Lepaul resta fino al 2028

Dopo un'ottima stagione, la prima in Ligue 1, Esteban Lepaul ha prolungato il suo contratto con l'Angers. L'attaccante, legato al club fino al 2027, ha prolungato il suo contratto fino al 2028.

Ecco il comunicato: "Capocannoniere del club nel 2024-2025 con 13 gol realizzati, Esteban Lepaul ha prolungato il suo contratto fino al 2028! Il giocatore, che ha esordito in Ligue 1 la scorsa stagione, ha messo in scena una serie di ottime prestazioni che ora vede premiate con un prolungamento del contratto.

Este' è arrivato allo SCO nel gennaio 2024 dall'Épinal, dopo essere stato capocannoniere del National per la prima metà della stagione 2023-2024, con 12 gol in 16 partite. In quella metà di stagione, ha contribuito a riconquistare il posto in Ligue 1 con 17 presenze in Ligue 2 BKT, segnando tre gol e fornendo tre assist.

Al suo esordio in Ligue 1, Esteban ha dovuto aspettare l'undicesima giornata per trovare la sua prima rete. È stato contro il Paris Saint-Germain (2-4), e con grande stile: il nostro attaccante ha eseguito una sublime mezza volée dal limite dell'area e ha trovato l'incrocio dei pali. Nell'ultima partita del 2024 ha segnato l'unico gol dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia, che ha portato l'Angers alla qualificazione. L'inizio di una serie vincente.

Esteban Lepaul ha poi dato il via al 2025 con un'esplosione di energia, segnando quattro gol in tre partite e giocando un ruolo chiave nella striscia di tre vittorie consecutive dell'Angers all'inizio di gennaio. In Coppa di Francia ha segnato in ogni partita giocata. In particolare ha segnato due gol in quindici minuti durante la prestigiosa vittoria dell'Angers sullo Strasburgo negli ottavi di finale.

Sono tredici i gol messi a segno in tutte le competizioni: nove in Ligue 1 McDonald's e quattro in tre partite di Coppa di Francia".