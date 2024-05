Ufficiale L'annuncio del Werder: il talento Woltemade giocherà la Champions con lo Stoccarda

vedi letture

Nick Woltemade lascia la sua città e la squadra in cui è cresciuto e ha debuttato tra i professionisti. Il 22enne attaccante tedesco, alto quasi 2 metri, sarà un rinforzo importante per lo Stoccarda in vista della prossima stagione, con la squadra di Hoeness impegnata in Champions League.

L'annuncio è stato dato ieri dal Werder, che ha postato una foto del giovane in lacrime dopo l'ultima partita di campionato. Woltemade ha giocato 30 partite in stagione, mettendo a segno 2 reti.