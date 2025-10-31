L'Arabia Saudita dice no a Messi: "Voleva usare il campionato per prepararsi per i Mondiali"

Retroscena interessante riguardante Lionel Messi, che arriva dall'Arabia Saudita. Abdullah Hammad, CEO dela Mahd Sports Academy, intervenuto in un podcast sulla piattaforma Thmanyah ha svelato che l'argentino si era proposto per giocare in Arabia Saudita:

"Durante l'ultimo Mondiale per club, la squadra di Messi mi ha contattato e gli ha offerto di giocare in Arabia Saudita perché la MLS si fermerà per quasi quattro mesi" ha dichiarato Hammad, spiegando che il giocatore: "Voleva mettersi in forma e prepararsi per i Mondiali del 2026. Questo è successo già con David Beckham che giocava nei Los Angeles Galaxy ed è andato al Milan".

Hammad ha spiegato di aver inoltrato l'offerta al Ministro dello Sport, il quale però ha deciso di respingerla con la seguente ragione: "Il campionato saudita non serve come piattaforma di preparazione per altri tornei".

Di fatto, col rifiuto dell'Arabia Saudita di accogliere Messi, la Saudi Pro League ha deciso di precludersi la possibilità di riaccendere la sfida con Cristiano Ronaldo, che nel 2023 ha sposato il progetto Al Nassr. Tuttavia, il no che arriva da Riyad può aprire nuove piste per Messi, magari in Europa.